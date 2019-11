Matteo Salvini, guerra mediatica al governo: Fedriga, Fontana e Zaia in campo contro i "tasse e manette"

Contro la "manovra delle tasse" Matteo Salvini schiera "le regioni del buon governo" targate Lega e centrodestra. Il Carroccio ha lanciato una serie di banner ad hoc per i social network che contrapporranno i volti (e le politiche) dei suoi governatori al "governo delle tasse": protagonisti Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Christian Solinas (Sardegna) e Luca Zaia (Veneto). A seguire il progetto mediato-politico sono il giovane deputato e vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa e il responsabile enti locali della Lega Stefano Locatelli.





"La Lega è attenta ai territori. Nelle Regioni e nei Comuni propone ottima amministrazione da alcuni decenni - spiega lo stesso Crippa -. L'ambizione è tornare al governo nazionale per fare bene come abbiamo dimostrato in 14 mesi, quando nonostante i troppi no del Movimento 5 Stelle abbiamo ottenuto risultati importanti e la Lega è passata dal 17,4% delle Politiche 2018 al 34,3 delle Europee 2019. Oltre alle ricette della Lega, questa campagna intende denunciare gli errori del governo sbarchi, tasse e manette".