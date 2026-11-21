Quando nasce la signorina V, i malati si alzano dai letti, ricrescono i capelli ai calvi, guariscono persino i lungodegenti. La neonata ha appena dieci minuti di vita e già pedala su un triciclo rosso, tra due ali di pazienti festanti, verso l’uscita dell’ospedale. Fuori c’è la nebbia, il traffico intasa la strada e un automobilista la centra con lo sportello e la insulta perché la bambina ha cercato di superarlo. «Fu allora che persi la fiducia nel mondo».

È uno strepitoso prologo quello scritto da Stefano Benni per La misteriosa scomparsa di W, ed è altrettanto strepitosa Ambra Angiolini che ha riportato in scena al Teatro Carcano di Milano il monologo, firmando per la prima volta anche la regia. Il sipario si apre con la protagonista legata con un cordone ombelicale a un cassonetto della spazzatura. Se ne libera e torna a legarsi più volte, seguendo l’andamento del suo racconto, come se il mondo che l’ha ridotta a pezzi fosse ancora la sua fonte di nutrimento. Sul palcoscenico, nella scenografia di Chiara Modolo, spiccano uno specchio inclinato deformante, una distesa di cocci di vetro e un enorme coniglio rosso, opera in plastica rigenerata di Cracking Art, mentre le musiche sono di Dardust che, tra pianoforte ed elettronica, ha cercato e trovato il suono di un’esistenza che si rompe e si ricompone.

Dai primi minuti della sua vita in poi, V ha dovuto infatti fare i conti con la perdita degli affetti e con le promesse che le avevano fatto da bambina e che nessuno ha mantenuto. Sta perdendo a intermittenza anche l’uso dei cinque sensi, ha sbalzi d’umore ed è convinta che per guarire debba ritrovare il pezzo che ha perduto e che le manca per diventare una W.

Di quel pezzo ricorda soltanto l’iniziale, W, che è la stessa dei personaggi che rivivono nei suoi ricordi tra amarezza e ironia: il nonno anarchico Wilfredo, morto in fila alla Posta mentre aspettava di riscuotere la pensione, sempre più bassa rispetto al costo della vita, con la quale non può più neanche comprarle un gelato. V lo ricorda con nostalgia, dando voce al contempo ai pensieri «gerontocidi» di chi vorrebbe scaraventare fuori dalla finestra l’anziano che ci mette un’eternità a firmare. Poi c’è il fidanzato Wolmer, che tiene la contabilità anche a letto e calcola la media degli orgasmi della coppia (cento per cento per lui, sedici per lei): quando V lo caccia di casa, lui le prospetta una ricapitalizzazione del rapporto. E poi Wilma, l’amica del cuore che per anni si è divertita a umiliarla e alla quale finalmente potrà restituire tutte le cattiverie ricevute. Alla morte di Wilma, le clienti del bar che frequentavano insieme accusano V di aver abbandonato l’amica.

Nel denunciare le meschinità altrui ha però il coraggio di raccontare anche le proprie. V può impietosirsi alla vista di un mendicante e irritarsi subito dopo perché quello successivo ha scritto in un italiano sgrammaticato il cartello con cui chiede l’elemosina. Può indignarsi per il genocidio di Gaza e prendersela con quei bambini affamati che reclamano continuamente la sua attenzione. Il suo umore passa da un estremo all’altro nel giro di quattro battiti cardiaci. Per guarire, il medico le ha proposto il Calmadon, lo psicofarmaco inventato da Benni, che Angiolini ha identificato in un cellulare. Basta scorrere con un dito lo schermo del telefonino per passare dalle immagini di una città bombardata a quelle di una vacanza alle Maldive. Ma quanto può resistere una persona a una simile sollecitazione emotiva?

Pur di dimostrare di essere guarita, V si dichiara pronta a obbedire al padrone di turno, a odiare chi è più debole di lei, a rinunciare alla vista e all’udito. Sceglierà invece di restare «buona e disubbidiente». Immagina di avere una figlia e, quando la incontra, riconosce la bambina che era stata. È commovente Angiolini quando la stringe a sé e non vuole lasciarla andare. Per quella bambina ogni perdita può essere ancora compensata da mille scoperte: è la parte di sé di cui V ha bisogno per continuare a vivere senza adeguarsi.

Alla fine dello spettacolo cinque minuti di applausi di un Carcano strapieno hanno premiato una prova intensa e generosa. Commossa, Ambra Angiolini è scesa dal palco per abbracciare il suo pubblico e ricordare il lavoro prezioso delle maestranze dietro le quinte: un gesto semplice che prolunga la magia dello spettacolo e lascia negli spettatori la voglia di custodire, proprio come V, quella parte di sé ancora capace di stupirsi.