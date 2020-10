Le Mans '66, la grande sfida: non per Damon e Bale, ma per quella corsa sotto la pioggia

Giorgio Carbon 08 ottobre 2020 a

LE MANS '66 LA GRANDE SFIDA

Con Matt Damon, Christian Bale e Josh Lucas. Regia di James Mangold. Produzione USA 2016. Durata: 2 ore e 32 minuti

LA TRAMA

All'inizio degli anni 60 il mitico Henry Ford II decide di vincere a tutti i costi la 24 ore di Le Mans, un traguardo che fin a quel momento gli è stato precluso dallo strapotere nei circuiti della casa Ferrari. Ci riuscirà nel 1966 ingaggiando gli uomini giusti, un progettista geniale e un pilota che non vuole essere secondo a nessuno.



PERCHE' VEDERLO. Perché è uno dei migliori film mai fatti sull'automobilismo che siano stati fatti, imperniato su due personaggi che pur interpretati da attori non irresistibili (Damon e Bale) sono più sfaccettati e intriganti della media dei ritratti di campionissimi. Grandi incassi e molte lodi (finalmente) per James Mangold un regista spesso sottovalutato (Quel treno per Yuma, Coptown). Il momento più alto non è il finale, ma la corsa sotto la pioggia al buio,

