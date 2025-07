Pd, la truffa del sindaco con "Lello il Sensitivo" e le sim dei profughi

La vergogna della corruzione si abbatte ancora su Sorrento. Quello che ormai è l’ex sindaco viene raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere, ed è ora accusato di aver messo in campo un sistema di tangenti assolutamente redditizio. Al suo fianco, il vicesindaco finto, ovvero autoproclamatosi tale, una specie di sensitivo da tv private: col primo cittadino si divideva i proventi degli affari illeciti. Il sindaco, Massimo Coppola, eletto col centrosinistra e da un paio di liste civiche, è accusato di aver taglieggiato gli imprenditori locali fino al momento in cui uno di loro, esasperato, ha raccontato tutto agli inquirenti. E si sono aperte le porte del carcere per undici componenti della banda; altri cinque sono stati mandati agli arresti domiciliari. Coppola raccoglieva tangenti tra il 7 e il 10 per cento, ha riferito ai giornalisti il procuratore capo di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso. Nel mirino, 36 appalti indetti o aggiudicati dal Comune tra il 2022 e il 2024, per un importo totale a base d'asta di oltre 35 milioni di euro (di cui 15 milioni finanziati con fondi Fesr e 4,5 milioni finanziati con fondi Pnrr).

L’altro compare della vicenda, Raffaele Guida, il sensitivo, comunicava col sindaco attraverso sim per cellulari destinate ai migranti con nomi di fantasia, in modo da tentare di non far capire di che cosa si trattasse. I cellulari, chiamati “canarini”, erano utilizzati per comunicare e parlare liberamente tra loro. Durante le indagini sugli appalti pilotati affidati dal comune di Sorrento, i finanzieri hanno avuto il supporto di tecnologie all’avanguardia e personale specializzato nell’utilizzo dell'apparecchio Imsl-Imei catcher; hanno individuato utenze telefoniche e hanno accertato che Massimo Coppola e Lello il sensitivo erano soliti utilizzare delle utenze telefoniche fittizie. Un vero e proprio sistemadi malaffare che in Campania comincia ad essere davvero diffuso.