"Gli Spietati", quattro Oscar a un film privo di personaggi positivi: il miglior western di Eastwood

Giorgio Carbone 11 dicembre 2020 a

GLI SPIETATI

In tv, Iris ore 21

Con Clint Eastwood, Gene Hackman e Morgan Freeman. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1992 Durata: ore 2.10

LA TRAMA

In un villaggio del West un gruppo di brutali mandriani sfregia una prostituta che non li ha serviti come s'aspettavano. Le compagne di bordello chiedono l'aiuto dello sceriffo locale (Hackman) che però si limita a un blando richiamo a quegli animali. Le ragazze allora mettono una taglia sulla testa dei bovari e di lì a poco il posto si riempie di pistoleri ansiosi di incassare. Lo sceriffo li caccia tutti usando le cattive maniere.Che vanno dalla tortura ai pestaggi a morte. Uno però (Eastwood) sopravvive ai pestaggi, riesce a fuggire e quando torna salda tutti i conti.



PERCHÉ VEDERLO

Perché è il miglior western di Eastwood, premiato con quattro Oscar (mai successo con un film western). Come non era quasi mai successo con un film privo totalmente di personaggi positivi. Eastwood alla fine sembra quasi l'eroe ma solo perché è l'unico che emerge dal gruppo di cadaveri.

