Sinner, "cosa mi sono comprato con i soldi vinti": schiaffo ai nemici

A Wimbledon è il giorno dei tre italiani agli ottavi di finale per la prima volta nella storia. Sonego contro Shelton, Cobolli contro Cilic e Jannik Sinner pronto a sfidare Dimitrov. Le sensazioni, per ora, sono più che buone, Jannik sembra a suo agio sull’erba come non mai. Eppure, in conferenza stampa c’è chi preferisce tornare sul passato, per la precisione su quello doloroso cioè il caso Clostebol che lo ha portato a patteggiare 3 mesi di squalifica con la Wada.

Dopo aver battuto Vukic, infatti, alcuni colleghi gli hanno chiesto se lui abbia intenzione di procedere con il miglior team legale possibile per difendersi nella diatriba tra ITIA e WADA. Non ha perso la calma Sinner, anzi, si è mostrato disponibile nelle risposte e ha detto con estrema onestà: “Quello che penso è che mi trovo in una posizione in cui posso permettermi un avvocato, sai, o assumere un buon avvocato, perché fortunatamente, ho anche i soldi che magari altri non hanno”.