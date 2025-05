Clint Eastwood, il cavaliere solitario che ha dato volto ai conservatori

Quella di Clint non è solo una maschera: virile, dura, consapevole. $ una visione della vita. Non dispiaccia ai registi cosiddetti pensosi e impegnati, in realtà militanti di sinistra conformi e conformisti, aggrappati ai loro feticci ideologici, e non dispiaccia soprattutto - il Dio del cinema ce ne scampi - alla compagnia di giro di attori e registi italiani che vanno per la maggiore da un ventennio: quelli che ci hanno raccontato, tra un tinello e un divano, il disagio di quando avevano trent’anni, il disagio di quando ne avevano quaranta, e adesso il disagio dei cinquantenni imbolsiti e largamente irrisolti che sono diventati. Come si dice dalle parti di Oxford (o forse a Cambridge, non vorrei sbagliare...), ci avete rotto i coglioni col vostro disagio, con i vostri tic, con i vostri fallimenti esistenziali, cari compagni.

Il messaggio del gigantesco Clint, conservatore ma libertario (anzi: conservatore e dunque libertario), è che siamo chiamati a essere uomini, a nascere e morire da soli, ad assumerci le responsabilità, a decidere, a cadere e a provare a rialzarci, ad affrontare con dignità e senza piagnistei il cammino della vita, con le sue spietate durezze. E a farlo con una bussola: quella dell’individuo. Avete letto bene, cari compagni del cinema italiano (nella parlata romanesca: “scinema”, con una “c” pure lei - come voi - sciatta, trascinata, svogliata): individuo, non stati-sindacati-partiti. Clint è inquieto per gli individui, per quelli vecchi e per quelli più giovani, per quelli ultra americani e pure per gli immigrati regolari che hanno voglia di lavorare e integrarsi, per chiunque sia pronto a spaccarsi la schiena restando fedele a se stesso, senza compromessi di comodo, senza furbizie levantine, senza “collettivi” o “comunità” capaci di aprire ombrelli. E naturalmente a indicarci l’altra stella polare: la diffidenza nei confronti dello stato, del potere e dei suoi abusi, delle burocrazie ottuse, dei media nevrastenici, delle manipolazioni dei conformisti politicamente corretti.

Ma attenzione: ce n’è anche per i conservatori confusi e i liberali smarriti, a cui Clint indica una via ardua, in salita, solitaria. Diffidare del big government, anzi proprio del government; non fidarsi dell’autorità; credere nella scelta morale singola e nell’impegno personale; capire che una fiducia eccessiva e una latitudine troppo ampia dei poteri pubblici è pericolosa. $ per questo che il vecchio Clint è stato a lungo ignorato e osteggiato da una certa sinistra, che peraltro lui non cessa di provocare a testa alta: come quando va all’attacco non solo dell’establishment hollywoodiano, ma pure di quella che definisce la pussy generation, le “fighette”, i giovani senza carattere.

Occhio, però: pure a destra, dove è largamente applaudito, non so se Eastwood sia stato compreso fino in fondo. Infatti, tanti sono certamente affascinati dal suo volto e dalle sue rughe, ma sono spesso poco inclini a scegliere la libertà contro la protezione, l’individuo contro i corpi intermedi, la solitudine contro le vaste compagnie. Clint Eastwood è lui stesso – ci perdonerà la lettura “politica” – un pezzo di destra culturale e morale che antepone la libertà ad altri valori, che ci ricorda la necessità di essere inquieti per la sorte della libertà nel nostro tempo, sempre più spesso sacrificata e sacrificabile in nome di altro. Grazie per tutto questo.