300, il fumettone digitale degli "eroi contro": dalle Termopili con furore

27 luglio 2021 a

a

a

300

20 ore 21

con Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro. Regia di Zack Snyder. Produzione USA 2007. Durata: 1 ora e 57 minuti



LA TRAMA. E' la storia della battaglia delle Termopili avvenuta nel 480 avanti Cristo. Il re persiano Serse invade la Grecia col suo immenso esercito. Unici a contrastarlo sono i 300 guerrieri spartani guidati dal re Leonida. Un primo attacco è respinto. Poi un tradimento permette a Serse di prendere in trappola i 300. Massacro.



PERCHE' VEDERLO. Perchè Zack Snyder maestro nel trattare il cinema come un enorme fumetto ("Justice league") sa trarre effetti mirabolanti dal digitale e dai suggerimenti grafici offerti dal romanzo a fumetti di Frank Miller. Gerard Butler con Leonida dà il via alla sua serie di "eroi contro" che dura tutt'ora a 15 anni di distanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.