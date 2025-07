Milan, indiscrezioni su Leao e Allegri: ecco cosa sta succedendo

Il dialogo tra i due, come racconta il Corriere, è costante, con Allegri che usa ironia e complicità, consigliando: “Devi stare largo” e “gioca con la testa”. “Fammi vedere cosa sai fare”, lo sprona, evitando il pugno duro che con Fonseca e Conceicao non aveva funzionato. Tatticamente, Allegri punta a sfruttare la velocità e l’estro di Leao sulla fascia sinistra, trasformandolo in un’arma per le ripartenze. Segnali positivi: Leao arriva in anticipo agli allenamenti, si ferma a dormire a Milanello e mostra dedizione, nonostante il dolore per la perdita del compagno Diogo Jota. La paternità dei gemelli Leonardo e Thiago lo ha maturato, pur mantenendo la sua passione per musica e videogiochi, con un nuovo singolo in lavorazione.