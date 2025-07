Ilaria Salis, la sparata: "Immaginate Piantedosi in un centro libico"

"Provate a immaginare, per assurdo, se Piantedosi, Brunner e soci fossero stati ‘trattenuti’ come ‘ospiti’ per qualche mese in un centro di detenzione libico… In uno di quei CPR informali gestiti dalle milizie che l’Italia e l’Europa sostengono e finanziano per 'controllare i flussi migratori'": Ilaria Salis, ex attivista e attuale europarlamentare eletta con Avs, ha commentato così il respingimento del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in Libia. Il titolare del Viminale, con gli omologhi di Malta, Byron Camilleri, e della Grecia Thanos Plevris, e il commissario europeo Mark Brunner sono stati respinti con l’ordine “di lasciare immediatamente il territorio libico” e dichiarati “indesiderabili”.

I quattro diplomatici avevano in programma un incontro con i ministri del generale Haftar, ma sono stati bloccati al loro arrivo in aeroporto e invitati a lasciare immediatamente il Paese. A tal proposito, la Salis in un post su X ha immaginato un loro trattenimento in un centro di detenzione e ha aggiunto: "Chissà cosa penserebbero di quel bel sistema che loro stessi contribuiscono a creare, giorno dopo giorno, con le loro politiche disumane e razziste… No ai CPR, no agli accordi con la Libia! Libertà di movimento!".