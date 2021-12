"Suburra": Sollima, un regista d'azione come in Italia non se ne vedeva da tempo

01 dicembre 2021 a

a

a

SUBURRA

Con Pierfrancesco Favino, Alessandro Borghi e Greta Scarano. Regia di Stefano Sollima. Produzione Italia 2015. Durata: 2 ore e 10 minuti. Raimovie, ore 23.25

LA TRAMA

Un gangster s'impadronisce del lungomare di Ostia e progetta di farne una piccola capitale del gioco d'azzardo a somiglianza della mitica Atlantic City, . Ma si trova tutti contro: le cosche mafiose rivali, i politici, la gente del luogo. Finisce in un massacro. Intanto cade il governo Berlusconi che secondo gli sceneggiatori era appoggiato dagli speculatori.

PERCHÈ VEDERLO

Perché Sollima è un regista d'azione come in Italia non si vedeva dai tempi di Sergio Leone. Dopo aver rodato i motori colla serie TV "Gomorra" ora li manda a mille con una storia di malavita dove i malavitosi hanno perso gli antichi punti di riferimento e fanno fatica a trovarne nuovi. Intanto sparano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.