Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si incrociano: occhio al video, finisce malissimo

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati. La cosa ormai è ufficiale e, da quanto dimostrato in un video, nemmeno in ottimi rapporti. I due tennisti si sono incrociati a Wimbledon, ma tra di loro né uno sguardo né un saluto. La riprova è un filmato diffuso su X. Che la loro relazione sia finita, dunque, non ci sono dubbi. E ora il gossip si concentra sulla nuova fiamma.

Quest'ultima sarebbe Laila Hasanovic. Non è chiaro se i due si siano visti, ma la sua presenza è stata testimoniata dalle foto pubblicate sui social. Jannik e Laila (ex di Mick Schumacher) erano stati insieme a Copenaghen dopo gli Internazionali di Roma. Anche il quel caso, Sinner aveva provato a tenere nascosto l'incontro, ma qualche fan li ha visti insieme e fotografati.