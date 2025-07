Castellaneta, gaffe del centrosinistra: concerto "in memoria" di De Gregori, ma lui è vivo

Gaffe per il Comune di centrosinistra di Castellaneta. Lo scorso 2 luglio è stata approvata una delibera relativa a due spettacoli di musica e letture recitate dal cantautore leccese Luigi Mariano, in omaggio a Giorgio Gaber e Francesco De Gregori. Un evento presentato nel corso della rassegna Bella d’Estate. L’obiettivo è quello di "omaggiare due grandi maestri della musica italiana - si legge nel documento firmato dal sindaco Giambattista Di Pippa (sostenuto tra gli altri da Sinistra italiana e Pd) - facendo conoscere al pubblico anche brani di nicchia di questi due grandi artisti".

Insomma, due spettacoli "in memoria". Peccato però che De Gregori sia vivo e vegeto. Di più, a breve partirà il suo tour nei teatri e nei palasport. Il 26 agosto, per esempio, sarà a Bisceglie, e poi il 4 settembre a Lecce e, ancora, a Bari il 19 novembre. L’evento dedicato a Gaber, dal titolo Chiedo scusa se parlo di Giorgio si è tenuto proprio ieri, giovedì 3 luglio, a Palazzo Baronale di Castellaneta. Quello per de Gregori, Guarda che non sono io, invece, è previsto per il 25 luglio a Palazzo San Domenico.