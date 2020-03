Fabrizio Biasin su Juventus-Inter: "Due motivi per trasmetterla in chiaro"

06 marzo 2020 a

Tra dieci anni si parlerà di Juventus-Inter giocata a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus. E si ricorderà anche tutto il tempo perso in polemiche strumentali e in scervellamenti sul calendario: questa sfida di vertice si sarebbe potuta giocare tranquillamente una settimana fa a porte chiuse, ma allora il buon senso non ha prevalso. Adesso che Juve-Inter è stata confermata per domenica 8 marzo alle ore 20.45, in molti hanno avanzato la proposta di trasmetterla in chiaro. Fabrizio Biasin su Twitter spiega perché sarebbe cosa buona e giusta adottare un provvedimento straordinario per il derby d'Italia: "Visti gli sforzi di tutti per mantenere l'isolamento è importante che si riesca a trasmettere quantomeno Juve-Inter in chiaro". I motivi sono due: "Si regalano due ore di svago a tutti e sarebbe essenziale per evitare assembramenti. Serve un decreto? Lo facciano".