Coronavirus, Steven Zhang dona 100mila euro al Sacco. Fabrizio Biasin: "Perché ringraziarlo e tacere"

05 marzo 2020 a

a

a

Steven Zhang è salito alla ribalta per la dura presa di posizione contro Paolo Dal Pino, il presidente della Lega Calcio che è stato definito "il più grande pagliaccio mai conosciuto" per la gestione del calendario della serie A ai tempi di coronavirus. Parlando con il Financial Times, Zhang non solo non ha fatto marcia indietro, ma ha rincarato la dose: "Ho esagerato? Penso che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti quando si parla della salute pubblica". E per dimostrare quanto gli sta a cuore questa situazione che va ben al di là di una partita di pallone,

La serie A a porte chiuse per un mese: il governo mette in quarantena anche il calcio

Zhang ha donato 100mila euro all'Ospedale Sacco di Milano, in prima linea per fronteggiare l'emergenza. Un gesto da applaudire e basta, se non fosse che siamo in Italia e quindi c'è chi prontamente riesce a criticare anche un gesto del genere. Fabrizio Biasin su Twitter riassume perfettamente la situazione: "Zhang ha donato 100mila euro al Sacco. Primo pensiero: 'Beh, per lui sono 2 euro...'. Secondo pensiero: 'La beneficenza non si pubblicizza...'. Terzo pensiero: 'Sai perché tu non puoi sbandierare la tua beneficenza? Perché non l'hai fatta. Manco 2 euro. Ringrazialo e taci'".