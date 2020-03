Coronavirus, Fabrizio Biasin: "Ma che significa?". Cosa non torna sul decreto Speranza

21 marzo 2020 a

"Ma che significa?". Fabrizio Biasin si interroga sul decreto del ministro della Salute Roberto Speranza che dà una nuova "stretta" alle abitudini degli italiani per arginare il coronavirus. Un decreto che però, ancora una volta, desta più di un dubbio. "Sì a sport all'aperto, ma solo se soli e vicino casa", scrive Biasin su Twitter. "Il solito errore, lasciare margine all'interpretazione. Che significa vicino a casa? 50 metri? 100? O Si può o non si può, i Sì, ma... sono tutto quello di cui non abbiamo bisogno ora: la soluzione all'italiana".