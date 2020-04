Antonio Socci, il coronavirus e il messaggio suicida del governo su mascherine e contagio: "Pericolosi e ridicoli"

05 aprile 2020 a

a

a

"Voi siete veramente pericolosi per la libertà di questo Paese". Antonio Socci punta il dito contro il governo e la disastrosa campagna di (dis)informazione sul coronavirus. Per settimane, ricorda l'editorialista di Libero, il Ministero della Salute ha mobilitato risorse economiche e vip (in questo caso, Michele Mirabella, storico conduttore del programma di salute Elisir su Raitre, ascoltatissimo soprattutto dai più anziani) per lanciare messaggi rivelatisi oggi kamikaze: "Siete anche ridicoli: vi piace fare autogol - infierisce Socci su Twitter -. Cimentatevi con questa splendida 'informazione sanitaria' firmata dal governo: 'Non è affatto facile il contagio' e le mascherine che non servono alla gente comune...".