In Onda, Vittorio Feltri contro David Parenzo e Luca Telese: "Complimenti, leccate benissimo il cu***"

06 agosto 2020 a

a

a

Nel bel mezzo della puntata di In Onda su La7 di giovedì 6 agosto, ecco piovere il tweet, durissimo di Vittorio Feltri. Ospite d'onore è Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione M5s, ormai una sorta di ospite fisso per il programma di approfondimento politico che per il periodo estivo sostituisce Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Questa sera - dopo lo show di qualche giorno fa con i "banchi rotanti" -, la Azzolina risponde alle domande del pubblico: arrivano le telefonate e lei replica ai telespettatori. Poi, ovviamente, c'è spazio anche per un'intervista più canonica, condotta dai due conduttori. Intervista contro la quale punta il dito Vittorio Feltri. Lo fa su Twitter, con uno stringato cinguettio dal contenuto chiarissimo: "Telese e Parenzo leccano benissimo il cu***, mi complimento con loro. Bravi, bravissimi", conclude il direttore.

Crede di essere Paolo Bonolis? A cosa si riduce la Azzolina da Parenzo e Telese: presa (ancora) per i fondelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.