Lucia Azzolina sbugiardata da Luca Telese a In Onda: "50mila assunzioni? Ma lei nella prima puntata aveva detto un'altra cosa"

Lucia Azzolina incappa in un'altra brutta figura. Da In Onda, programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, il ministro dell'Istruzione ne esce con le ossa rotte. La grillina esordisce vantandosi: "Da settembre avremo almeno 50mila assunzioni in più. Per il momento chiamiamolo personale Covid, questa è la direzione che vogliamo prendere". Ma ecco che subentra Telese: "Io mi ricordo che nella prima puntata era 80mila".

"Non facciamo, confusione, la preso - dice la Azzolina presa in contropiede -. 80mila è il numero di persone che io voglio assumere a tempo indeterminato, è la richiesta che abbiamo fatto al ministro dell'Economia e delle Finanze - e qui arriva il tranello -. 50mila sono invece le persone che assumiamo a tempo determinato". Insomma, una fregatura e la faccia di Telese parla chiaro.

