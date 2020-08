In Onda, Lucia Azzolina crede di essere Paolo Bonolis? Telefonate del pubblico, a cosa si riduce: presa ancora per i fondelli

06 agosto 2020 a

a

a

Ormai Lucia Azzolina è una sorta di ospite fisso a In Onda, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo e Luca Telese su La7. E così ecco che anche nella puntata in onda giovedì 6 agosto l'improbabile ministro dell'Istruzione M5s si presenta in studio, per l'ennesima volta, lo stesso studio dove era stata recentemente dileggiata dai due (divertitissimi) conduttori che le avevano fatto trovare davanti un "banco rotante" per dimostrarle, in modo piuttosto plastico, come nei fatti non fosse utilizzabile. Ma nella puntata del 6 agosto si è andato oltre. Quelli di In Onda lo annunciavano già dal pomeriggio, sui social. Così:

Insomma, "ministra Azzolina risponda!". E la grillina si è prestata a questo teatrino. Ma, attenzione, non solo con le email. Ma anche ricevendo le telefonate del pubblico, come se fosse una sorta di Mike Bongiorno o Paolo Bonolis alla presa con un quiz. Sotto, dunque, con le domande di Federica da Varese, Maria da Napoli e via dicendo. Un qualcosa a cui poteva prestarsi, con discreta approssimazione, soltanto la Azzolina...

"Vuole assumere se stessa? Si dimetta". Azzolina, altro scivolone: smascherata dalla Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.