Atti desecretati sul coronavirus, Paolo Becchi: "Quanto è costato al Centro e al Sud un lockdown totale?"

A Paolo Becchi, desecretati gli atti del Comitato tecnico scientifico sul coronavirus, sorge spontanea una domanda: "Quanto è costato al Centro e al Sud un lockdown totale, quando era sufficiente controllare la diffusione del virus in alcune Regioni del Nord?". L'editorialista di Libero fa riferimento al consiglio del Cts di chiudere solo le zone a rischio. Consiglio mai seguito da Giuseppe Conte che, al contrario, ha bloccato un intero Paese l'8 marzo. Ma c'è di più, a mettere in seria difficoltà i giallorossi è un altro aspetto dei documenti che il premier in primis non voleva rendere pubblici: a decretare la zona rossa di Nembro e Alzano doveva essere l'esecutivo. E non dunque la Regione.

