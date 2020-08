Coronavirus, Antonio Socci: "Mascherina obbligatoria a scuola, sono allibito. Tirate fuori lo studio medico"

19 agosto 2020 a

"Chi risponderà dei danni ai bambini?". Antonio Socci si dice "allibito" per le disposizioni del Comitato tecnico scientifico sulla scuola. Gli esperti che affiancano il governo nella gestione dell'emergeza coronavirus hanno chiarito che la mascherina sarà obbligatoria nelle aule delle scuole per tutti, anche per i bambini da 6 anni in su. "Non sono un medico, ma sono un padre di famiglia - commenta Socci su Twitter -. Osservo che per una decisione simile DEVE esserci almeno un serio studio medico che garantisce che i bambini non ne avranno danni. Se c'è devono pubblicarlo. Se non c'è chi risponde di eventuali danni ai bambini?".

