Paolo Becchi contro il grillino che insulta Salvini: "Capitan gaglioffo? Avete una paura fottuta di perdere il referendum"

29 agosto 2020 a

a

a

"Io ho votato quattro sì al taglio dei parlamentari, poi tu vota come vuoi. E ci siamo capiti". Tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle gira un video di Matteo Salvini, accusato di predicare bene in tv (Sì al referendum) e razzolare male in piazza tra i suoi elettori, lontano dai riflettori (in realtà, ripreso dai telefonini). E allora ci pensa Paolo Becchi a mettere in riga i grillini, condividendo lui stesso il video di un pentastellato che definisce il leader leghista "Capitan Gaglioffo". "E no, non ci sto - è l'accusa dell'editorialista di Libero -. Voi che siete diventati il vero partito della casta, che vi siete incollati a quella cazzo di poltrona, attaccate chi vota No. Avete solo una paura fottuta perché dopo la batosta che prenderete alle regionali, se passa anche il No siete politicamente finiti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.