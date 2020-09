Antonio Socci critica il Corriere della Sera: "L'Unità del 2020"

04 settembre 2020 a

Filogovernativo per vocazione, dell'esecutivo giallorosso il Corriere della Sera al tempo d'oggi sostiene in particolare la componente "rossa". Sbilanciato a sinistra, parecchio. Sbilanciato in particolare verso il Pd guidato da Nicola Zingaretti. La pensano così in tanti, tra questi tanti anche Antonio Socci. E lo dice, chiaro e tondo, con uno stringatissimo tweet che piove di buon mattino venerdì 4 settembre: "Il Corriere della Sera è praticamente diventato l'Unità del 2020", taglia corto Socci.

