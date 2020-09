Vittorio Feltri e Vincenzo De Luca Indagato: "Che se ne faceva di quattro autisti?"

07 settembre 2020 a

Il presidente della Campania, il dem Vincenzo De Luca, è indagato dalla Procura di Napoli. Le ipotesi di reato sono falso e truffa. Secondo l'accusa, il governatore avrebbe favorito i suoi quattro vigili-autisti di Salerno, che sarebbero stati "promossi" in Regione a membri dello staff. A loro sarebbe stato assegnato il ruolo di addetti o responsabili di segreteria.

A commentare la notizia data da Repubblica, tra gli altri, anche il direttore di Libero Vittorio Feltri, che su Twitter ha scritto: "Il governatore della Campania, De Luca, indagato per aver favorito i suoi 4 autisti. A me preme sapere che cazzo se ne facesse di quattro autisti".

De Luca ha risposto alla notizia dell'indagine con un post su Facebook, nel quale dice che ne era a conoscenza da tre anni: "L'indagine è partita da un esposto di un ex assessore regionale (ex Forza Italia, ora leghista) che mentre era assessore si faceva dare incarichi per centinaia di migliaia di euro dall'azienda regionale dei trasporti Eav". Alla fine del post un’esortazione di buon lavoro a chi deve indagare sulla vicenda e poi un monito riferito alla sua amministrazione: “Non perdere tempo e non farsi distrarre”, probabilmente in riferimento al lavoro in vista delle regionali.

