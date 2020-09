Vittorio Feltri a Quarta Repubblica: "L'alternativa a Conte? Solo il voto, quindi continuerà a fare danni in questo Paese"

08 settembre 2020 a

Ma Giuseppe Conte ha le ore contate? A Quarta repubblica si discute del futuro del premier e Vittorio Feltri e Pietrangelo Buttafuoco hanno due visioni diametralmente opposte. Lo scrittore siciliano inserisce il quadro italiano in un contesto internazionale.

"Senza voti né truppe, cosa non calcola". Senaldi, Conte e Mattarella bis al Colle: perché il premier si va a schiantare

"Sì, perché il 14 settembre (giorno della temutissima riapertura delle scuole) sarà difficile tenere a bada le mamme e a novembre se vince Trump, Conte e i suoi dovranno scapparsene di notte". Molto più pessimista il direttore di Libero: "No, perché non c'è un'alternativa a questo Governo - è la sentenza di Feltri -, ci sarebbe solo se si tornasse a votare, quindi questo Governo continuerà a far danni in questo paese". Auguri.

