Roberto Cota sul M5s: hanno già perso, gli anti-casta diventati casta

19 settembre 2020

È probabile che al referendum di domenica prossima vincano i sì. Chiedere ai cittadini se vogliono ridurre il numero dei parlamentari è una delle domande più tendenziose che possano esistere. Nonostante questo, le crepe sul fronte del sì sono sempre più evidenti. Il dato da registrare è che la nave del populismo a cinque stelle sta affondando. Le falle sono grandi e prima di tutto sono create dalle contraddizioni. La prima è proprio quella della lotta alla casta. In realtà i dirigenti M5S sono diventati la casta della casta. Poi, al di là degli slogan, ci sono i voti da raccogliere alle elezioni regionali ed amministrative. E il modello di governo a cinque stelle non ha prodotto risultati. Da ultimo, la falla delle idee, non più vincenti. La decrescita felice, insomma, non porta tutta questa allegria. Se vinceranno i sì, il brindisi di Di Maio potrà essere paragonato a quello di chi brindava sul Titanic mentre il transatlantico stava affondando.

