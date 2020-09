Paolo Becchi per il No al referendum: "Rifiutate il lockdown della democrazia"

18 settembre 2020 a

"C‘è ancora tempo per cambiare idea o almeno per votare informati. Leggete questo libretto e i nostri dodici motivi per dire No al taglio dei parlamentari. No al lockdown della democrazia!". Con questo nuovo tweet il professore Paolo Becchi continua la sua battaglia personale per il no al referendum del M5s sul taglio dei parlamentari. Becchi pubblicizza, postando la copertina su Twitter, il suo libro "La riforma sbagliata" in cui vengono elencati i motivi (12) per cui è necessario, secondo il professore, votare no al referendum che si terrà domenica 20 e lunedì 21. In questo caso essendo confermativo il quesito per essere approvato non ha bisogno del raggiungimento del quorum del 50%.

