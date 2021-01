Vittorio Feltri, l'elogio di Silvio Berlusconi: "Favori? Me ne ha fatti tanti..."

25 gennaio 2021 a

Un piccolo-grande attestato di stima firmato Vittorio Feltri. Il bersaglio della stima del direttore di Libero è Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia al centro di mille voci politiche, voci che si intrecciano con la crisi di governo: gli azzurri aiuteranno davvero Giuseppe Conte? Si spacceranno? Non ci resta che attendere. Dunque, spazio alle parole di Feltri, che in un primo cinguettio afferma: "Non credo che Berlusconi voglia un governo ammucchiata". Dunque, in risposta a una serie di tweet arrivati a commentare quanto scritto dal direttore, ecco l'attestato di stima: "A me Berlusconi piace perché è stato il mio migliore editore non avendomi mai condizionato. Non mi ha mai chiesto un favore e lui a me ne ha fatti tanti", ha concluso Vittorio Feltri.

