Vittorio Feltri, la bordata: "Tutto è reversibile, come dice Matteo Salvini. Tranne una cosa..."

Un Vittorio Feltri allusivo, quello che prosegue a cinguettare sul governo di Mario Draghi. Tweet dopo tweet, il direttore di Libero continua a mostrare il suo scetticismo, continua a mostrare tutte le perplessità che si erano manifestate in modo dirompente dopo aver visto la squadra dei ministri, una squadra che Feltri aveva bollato come "vergognosa". Già, con i vari Roberto Speranza, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, solo per pescare tre nomi dal mazzo, quello partorito dall'ex governatore della Bce sembrava tutt'altro che lo sbandierato governo dei migliori.

Video su questo argomento "Si tiene l'incapace Speranza? Così i vaccini non li avremo mai": Vittorio Feltri contro Draghi, l'errore sulla pelle degli italiani

E lo scetticismo del direttore emerge anche da un ultimo allusivo tweet, nel quale tira in ballo anche Matteo Salvini. Nel cinguettio, Feltri scrive: "Tutto è reversibile, come dice Salvini, tranne la cattiva politica italiana". Il riferimento è alle parole del leader della Lega sull'euro ("Irreversibile? Di irreversibile c'è solo la morte"), parole a cui Draghi, ieri al Senato, aveva replicato indirettamente. E oltre al riferimento a Salvini, nelle parole del fondatore di Libero, una bordata contro la politica italiana, tutta o quasi, categoria nella quale mostra di avere sempre meno fiducia.

Nel giorni scorsi, Vittorio Feltri, sempre su Twitter, si era rivolto a Salvini chiedendogli se fosse soddisfatto del governo estratto dal cilindro da Draghi. Domanda retorica, ché Feltri soddisfatto non lo è, affatto. E contro il premier, nel corso del discorso al Senato della vigilia, ecco piovere un altro avvelenato cinguettio: "Il discorso di Draghi mi ha stufato come un programma di Rai 3". Ragione per la quale, ad un certo punto, Vittorio Feltri ha deciso semplicemente di spegnere la televisione e di smettere di seguirlo, così come raccontato nel video per LiberoTV che potete vedere qui sotto:

Video su questo argomento "Parole, parole... retorico e noioso": il discorso di Mario Draghi? Vittorio Feltri spegne la tv

