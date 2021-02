Pietro Senaldi a Stasera Italia: "Così ci fregano tutto l'anno". Pasqua come Natale: il "giochino" confermato da Draghi

26 febbraio 2021 a

a

a

“Non credo che fra due mesi noi saremo messi così bene. Io non vorrei che un mese alla volta ci fregano tutto l’anno”. Con un pizzico d’ironia Pietro Senaldi ha fatto ben intendere il suo pensiero sulla gestione dell’emergenza coronavirus. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4, il direttore di Libero ha parlato dell’argomento del giorno, ovvero delle nuove chiusure che entreranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile tramite il primo Dpcm a firma di Mario Draghi.

Video su questo argomento "A oggi Draghi ha detto una serie di ovvietà". Senaldi deluso da SuperMario: "L'unico lucido al governo è Salvini"

“Sarebbe il secondo anno che ci fregano - ha dichiarato Senaldi - alla fine la mia esperienza dice che sono stato a casa a ottobre per andar bene a Natale, poi è saltato il Natale per poter andare successivamente a sciare. Adesso è saltato il carnevale per salvare la Pasqua, ma salterà anche quest’ultima. E quindi quando si uscirà da tutto ciò?”. Un concetto che Senaldi aveva già espresso bene in uno dei suoi ultimi editoriali pubblicati su Libero.

Video su questo argomento “Chi conta davvero nel governo? Salvini, Berlusconi e Renzi. Pd e M5s non valgono niente”: Pietro Senaldi analizza le nomine dei sottosegretari

“Un mese alla volta, ci rubano la vita”, aveva scritto il direttore che però non ha incolpato più di tanto il nuovo premier Mario Draghi, che si è insediato da meno di una settimana. “Sarebbe pazzo a cambiare spartito di botto - è stata la considerazione di Senaldi - è naturale che oggi si balli al ritmo di prima, anche se Salvini, con abilità politica, si ritaglia il ruolo di chi nel governo spinge il cuore oltre l’ostacolo, chiedendo aperture immediate in sicurezza per teatri, palestre e ristoranti la sera. Ma è altrettanto scontato che SuperMario al momento non lo ascolti”.

"Siete una barzelletta". Retroscena-Senaldi, umiliati dalla Lega al Viminale: il fallimento di Pd e Zingaretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.