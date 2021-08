Maurizio Costanzo, lo sfottò ai ministri: ferie in pericolo e quelle telefonate delle mogli

Maurizio Costanzo 03 agosto 2021 a

a

a

In tredici minuti, gli italiani hanno testimoniato a Tokyo di essere quelli che saltano più in alto al mondo e di quelli che corrono più veloci i cento metri, sempre al mondo. Sono state queste due clamorose, e a mio parere meritate vittorie, a farci montare la testa. Alla Camera dei Deputati la tirano lunga per far vedere che loro quest' anno non vanno in vacanza o ci vanno in ritardo. Non vogliamo essere secondi a nessuno nemmeno negli incendi e infatti è andata a fuoco mezza Sardegna e poi la Sicilia e, in queste ore, Pescara e la storica pineta dannunziana.

Video su questo argomento Dicono che sono le varianti, come se il primo Covid fosse una carezza...

Siamo i più veloci ad appiccare il fuoco in caso di dolo o a fare arrivare i vigili del fuoco, comunque? Ci abituiamo agli eccessi einfatti quando, giustamente, il Presidente del Consiglio Draghi ha telefonato a Jacobs per invitarlo a Palazzo Chigi, il campione che ha fatto impallidire Bolt, non se l'è fatto ripetere due volte e dopo poco era già dalle parti di Piazza Colonna. Ma sì, fateci inorgoglire dopo questo successo. Undici minuti di sogno ce li meritiamo anche noi ma abbiamo imparato da Draghi che bisogna fare le cose con serietà e con serietà hanno agito i componenti del gruppo haker che ha aggredito il Centro Elaborazione Dati del Lazio costringendo uno stop nei vaccini. Pare che il generale Figliuolo abbia mormorato: «Se è per questo, non ci facciamo mancare niente».

Video su questo argomento A Madrid una piazza per Raffaella Carrà. E noi in Italia cosa aspettiamo?

Immagino, nelle case dei deputati chiamati a sedere nei banchi, le mogli che dicono: «Ahò, ma che te sei messo in testa di stare tutta l’estate qui? Hol’impressione che conConte c’era più libertà». Diciamo pure che il Covid ci ha massacrato in tutti i modi. Adesso, in Autostrada, a leggere: «Prendere la variante eccetera», tutti a preoccuparsi e a cercare un vaccino all’Autogrill. Ma al momento del “tana libera tutti” i ministri dove andranno in vacanza? Il ministro dell’Istruzione eviterà accuratamente di essere accanto a un Campo Scuola. Laministra degli Interni non dirà dove va in vacanza sennò di lì a poco arrivano i No Vax, Di Maio, come ministro degli Esteri, ha solo l’imbarazzo della scelta. Forse potrebbe fare un passaggio in Egitto per insistere sulla liberazione di Patrick Zaki. Fiducia o non fiducia la ministra della Giustizia Cartabia non ha che l’imbarazzo della scelta. Forse un giro nelle carceri, dove non credo che fra detenuti e guardie carcerarie sia scoppiato

Video su questo argomento L'elefante, il cane e la mucca: tre storie da restare senza parole

l’amore.

