Alessandro Sallusti a L'aria che tira, "chi è davvero Sergio Mattarella": una scomoda verità su Quirinale (e Italia)

"Da molti anni non siamo in una Repubblica parlamentare ma presidenziale": Alessandro Sallusti ha commentato la conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi durante il collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Si stava parlando, in particolare, della domanda fatta al premier sulle prossime elezioni del capo dello Stato. Maria Giovanna Maglie, anche lei ospite del talk, si è lamentata del fatto che il presidente del Consiglio non abbia risposto: "Gli è stata fatta una domanda sul fatto che lui potrebbe svolgere sia il ruolo di premier che di Presidente della Repubblica. Per quale ragione mai una volta risponde a domanda?".

A quel punto è intervenuto il direttore di Libero, parlando proprio di questo doppio ruolo. Secondo lui infatti già adesso il presidente della Repubblica è molto presente nella vita politica: "Le carte della vita democratica le ha date Mattarella. Che è stato il garante nei confronti della comunità internazionale, più di quanto lo fosse stato il governo prima di Draghi. Siamo già in un semi-presidenzialismo di fatto".

Myrta Merlino si è mostrata d'accordo, aggiungendo: "Anche con Napolitano ci eravamo molto spinti". Un giudizio positivo sul discorso tenuto da Draghi è stato quello di Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, che ha detto: "C'è la sensazione di una guida importante, che porta l'Italia in territori sicuri. Questa è una riflessione inevitabile oggi. Da cronista erano anni che non si sentiva un discorso di questo tipo da un presidente del Consiglio italiano, c'è autorevolezza, c'è credibilità".

