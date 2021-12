Oroscopo, Vittorio Feltri: "Corna e tradimenti nel 2022?", perché siamo tutti "condannati"

Vittorio Feltri 24 dicembre 2021 a

Immagino: ai lettori che talvolta compulsano i social non sarà sfuggito un particolare: negli ultimi giorni si sono scatenati gli astrologi con le loro previsioni del menga. E avranno notato che gli oroscopi dei vari segni dello zodiaco puntano prevalentemente sulle corna di vario tipo e intensità. Stando a questo genere di letteratura fantasiosa, le persone dell'Ariete vanno incontro a un 2022 denso di avventure extraconiugali molto frequenti e particolarmente intense. Seguono uomini e donne dei Pesci, anche costoro si dedicheranno con smisurata passione alle fughe dal letto matrimoniale, con l'intento di rendersi la vita meno noiosa rispetto alla routine familiare. Si dà il caso che la consultazione delle cosiddette divinazioni sono ormai diventate una consuetudine popolare, soprattutto con l'avvicinarsi del 31 dicembre.

Confesso di non capire come mai tanta gente creda a questo genere di pronostici, visto che gli astri sono inanimati e immagino se ne fottano degli abitanti abusivi della terra. I quali suppongo si fidino molto dei corpi celesti proprio perché, oltre che indifferenti alle vicende del mondo, sono muti, sembrano e forse sono più seri di loro. D'altronde noi mortali ci illudiamo di poter godere di una seconda vita infinita dopo la morte fisica. Siamo forse troppo ottimisti, e non lo dico in spregio a chi spera di avere in paradiso l'ultima dimora. Tutto ciò serve per rincuorarci e per dare un senso alla nostra esistenza: l'illusione aiuta a campare meglio. Per quel che mi riguarda poi, se devo scegliere tra la fede in Dio e la fede negli astrologi, è chiaro che mi butto sulla prima senza esitazioni. Anche perché non c'è bisogno delle effemeridi per sapere che gli esseri umani, quasi tutti, dopo sposati, talvolta perfino dopo essersi fidanzati, non disdegnano qualche scappatella fuori dal bosco.

Le cosiddette corna sono un denominatore comune della collettività. Infatti sono pochi coloro che, pur dicendo di resistere alle tentazioni, in realtà ne sono capaci. Probabilmente chi redige un oroscopo conosce la psicologia dei suoi simili e si limita a mettere il dito nelle loro piaghe. Le fughe temporanee dal tetto coniugale sono una abitudine vecchia come il mondo. È noto che la carne sia debole, figuriamoci il pesce. Non è vero che siano i maschi a tradire maggiormente (termine orrendo) o meglio a diversificare, essi in effetti quando sgarrano lo fanno con una femmina, quindi il conto è sempre in pari.

Le donne sono più astute e raramente si fanno cogliere in fallo. Intendo solo dire che le fughe momentanee dall'unione sancita dallo sposalizio sono da sempre una costante e non aumentano né diminuiscono a seconda dei capricci astrali. Siamo fatti così, si afferma che desiderare la donna d'altri (perché non l'uomo?) sia peccato, proprio per questo la desideriamo, almeno un paio d'ore alla settimana. La monotonia stanca. Comunque aggiungo che il sesso quanto il congiuntivo è sopravvalutato. Anche perché esercitarlo è faticoso, il piacere dura poco e la fatica è tanta.

