Dopo 75 anni il giovane Holden è sempre giovane

Quando nel 1951 venne pubblicato The Catcher in the Rye, lo scrittore statunitense J. D. Salinger diede vita ad una voce narrante destinata a restare nella storia della letteratura mondiale. Amato, censurato e persino odiato, Il giovane Holden compie 75 anni e ancora oggi, arriva dritto al cuore dei lettori. La trama è piuttosto semplice: Holden Caulfield è un adolescente che vaga tre giorni per le strade New York dopo essere stato cacciato dalla propria scuola. Incontra persone, si annoia, beve troppo, mente e si contraddice di continuo. Non accade quasi nulla ma la sua lingua è un colpo di frusta.

Holden parla in prima persona con un registro colloquiale, ripetitivo, pieno di locuzioni e iperboli.

«If you want to know the truth», «it killed me», «and all», espressioni che simulano spontaneità e invece, costruiscono un ritmo preciso, quasi ossessivo: «E via discorrendo», «eccetera eccetera» e «la mia infanzia schifa», seguendo l’originale traduzione di Adriana Motti nell’iconica edizione Einaudi del 1961. La parola chiave è fasullo. Non è solo un insulto, è una categoria morale che coglie il sorriso, il modo di fare con cui Holden bolla l’ipocrisia degli adulti, la recita sociale, la superficialità del mondo che lo circonda. L’intero romanzo si regge su questa tensione tra autenticità e falsità, Holden è l’adolescente ferito che reagisce con sarcasmo. uando nel 1951 venne pubblicato The Catcher in the Rye, lo scrittore statunitense J. D. Salinger Scomparso nel 2010 a novant’anni, Salinger aveva vissuto da eremita, firmando nel 1965 il suo ultimo racconto. Nell’arco di appena dodici anni si racchiude il suo arco creativo - da Holden a Alzate l’architrave, Carpentieri e Seymour (1963), passando per gli splendidi Nove racconti (1953) e Franny e Zooey (1961) – sfoggiando un controllo maniacale sulla prosa, limando ogni termine tanto da aver saputo trasformare un parlato apparentemente impuro in una forma letteraria cadenzata alla perfezione. Una frase dopo l’altra, la ripetizione diventa un ritmo, una costruzione psicologica: Holden non è un eroe ribelle nel senso classico, è un adolescente vulnerabile che usa l’ironia come difesa, rivelando anche le sue stesse fragilità.

Il titolo originale, pressocché intraducibile, allude ad un gruppo di bambini in un campo di segale e a qualcuno capace di acchiapparli al volo, prima che caschino giù da un dirupo. Una sensazione di fuggevolezza che torna in quella domanda ripetuta più volte, come fosse un mantra – «Dove vanno d’inverno le anitre, quando l’acqua è ghiacciata?» – un quesito posto ai tassisti e conoscenti, spiazzandoli. Ma cosa sono le anitre se non l’innocenza, la fragilità dell’infanzia nel campo di segale che si infrange contro il mondo materiale degli adulti? E allora non dovremmo stupirci se, proprio per la sua voce franca e ammazza giganti, Holden sia stato a lungo incompreso e censurato nelle scuole americane, giudicato inappropriato nel linguaggio. Anche per questo è diventato il libro dell’inquietudine giovanile e affiancato a Sulla strada di Jack Kerouac, compone un dittico ideale di quelle generazioni che si sono riconosciute nell’insofferenza alle regole e hanno pestato i piedi, alzando la voce, leggendo libri come fossero pietre.

In occasione dei settantacinque anni della sua pubblicazione, alla fiera culturale TESTO, alla Stazione Leopolda di Firenze, si è tenuto un evento con Luca Briasco e Leonardo G. Luccone proprio per celebrare il capolavoro di J.D. Salinger e fa certamente sorridere che ci sia ancora qualcuno che intenda boicottare Holden, considerandolo un manifesto della letteratura bianca e maschilista. Se un libro diventa un classico, se resiste al trascorrere del tempo, sconfiggendo la censura woke e il buonismo da libro Cuore che imperversa nelle saghe familiari che dominano le classifiche, il regalo che potete farvi è sempre lo stesso: aprite il libro e iniziatelo a leggere, vedrete che Holden vi conquisterà. E forse, vi farà scendere anche una lacrima davanti al lago gelato di Central Park, aspettando che le anitre facciano (finalmente) ritorno.