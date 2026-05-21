"13 novembre 2026, la data della fine del mondo": lo studio di Von Fester

Il mondo finirà il 13 novembre 2026. Lo dice uno studio del fisico austriaco Heinz von Foster, pubblicato nel 1960 sulla rivista Science. L'assurda teoria è diventata oggetto di discussione in questi giorni sui social.

La pubblicazione si concentra sul rapporto tra la crescita del numero della popolazione umana e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra e fissa, appunto, la fine del mondo il 13 novembre prossimo, che, guarda caso, sarà un venerdì. L'esistenza umana, dunque, terminerebbe proprio di venerdì 13, data da sempre associata a eventi negativi e sfortunati.