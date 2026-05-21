Laila Hasanovic, come si è presentata a Cannes: il dettaglio scatena il sospetto su Sinner

Laila Hasanovic fa sognare i fan di Jannik Sinner. La modella ha debuttato sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. Per l'occasione la fidanzata del numero uno al mondo di tennis ha optato per un look firmato Genny. L'abito era bianco firmato da Sara Cavazza Facchini. Poi il dettaglio: il volant in tessuto organza, modellato lungo lo scollo a cuore.

Inutile dire che i social, visto il dettaglio del vestito bianco, si sono subito scatenati in speculazioni. Molti sono convinti che sia un messaggio per future nozze con Jannik. I due stanno assieme da un anno e Laila viene avvistata in tribuna a ogni singola partita del fidanzato. Nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen da una famiglia di origini bosniache, Laila ha dimostrato fin da subito un certo feeling con la moda, iniziando a sfilare da giovanissima.