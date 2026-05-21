Sinner e Alcaraz, "zero a tre": la differenza spiegata da un numero impietoso

Lo spagnolo è costretto a fermarsi ancora una volta a causa dell’infortunio al polso destro. La stagione 2026 si sta trasformando in un percorso a ostacoli, con forfait già arrivati nei tornei più importanti del calendario, compresi Roland Garros e Wimbledon . Un’assenza che, di fatto, cambia gli equilibri del circuito. Nell’analisi del caso si legge: “Lo spagnolo che spinge sempre il suo corpo al limite si è fermato diverse volte per problemi fisici”.

Lo aveva spiegato lo stesso Alcaraz nelle scorse settimane, confermando la necessità di uno stop forzato e di maggior prudenza: “Il polso non è guarito, non gioco a Roma e Parigi”. Una decisione che ha inevitabilmente aperto interrogativi sulla gestione del suo fisico e del calendario. Gli ultimi aggiornamenti confermano che il problema non è isolato, ma inserito in una serie di stop che hanno già condizionato diverse stagioni. Il rischio, per il futuro, è che la continuità diventi il vero tema centrale della carriera. Sinner, intanto, va in fuga nel ranking ATP: l'azzurro ha chiuso gli Internazionali d'Italia con 2.740 punti di vantaggio sul martello di Murcia e, complice la sua assenza forzata, ha praticamente ipotecato il numero 1 fino a fine stagione.