Sinner e Alcaraz, "zero a tre": la differenza spiegata da un numero impietoso

Carlos Alcaraz ha un grosso problema: a 23 anni si trova già a fare i conti con una carriera segnata dagli stop. Il dato è netto, nove infortuni e tre Slam saltati. Un bilancio che pesa, soprattutto se confrontato con quello del suo principale rivale, Jannik Sinner, raramente fermato da problemi fisici in tornei dello stesso livello.
Lo spagnolo è costretto a fermarsi ancora una volta a causa dell’infortunio al polso destro. La stagione 2026 si sta trasformando in un percorso a ostacoli, con forfait già arrivati nei tornei più importanti del calendario, compresi Roland Garros e Wimbledon. Un’assenza che, di fatto, cambia gli equilibri del circuito. Nell’analisi del caso si legge: “Lo spagnolo che spinge sempre il suo corpo al limite si è fermato diverse volte per problemi fisici”.
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In più occasioni, però, Alcaraz è riuscito a rientrare rapidamente e a vincere subito dopo il recupero, alimentando la sua immagine di giocatore capace di trasformare le difficoltà in risultati. Il problema, però, è la ripetizione degli stop. Ogni infortunio interrompe un percorso che lo vede stabilmente tra i protagonisti dei grandi tornei. Il confronto con Sinner diventa inevitabile: mentre l’azzurro continua una carriera fin qui senza interruzioni nei Major, lo spagnolo accumula assenze pesanti.
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Lo aveva spiegato lo stesso Alcaraz nelle scorse settimane, confermando la necessità di uno stop forzato e di maggior prudenza: “Il polso non è guarito, non gioco a Roma e Parigi”. Una decisione che ha inevitabilmente aperto interrogativi sulla gestione del suo fisico e del calendario. Gli ultimi aggiornamenti confermano che il problema non è isolato, ma inserito in una serie di stop che hanno già condizionato diverse stagioni. Il rischio, per il futuro, è che la continuità diventi il vero tema centrale della carriera. Sinner, intanto, va in fuga nel ranking ATP: l'azzurro ha chiuso gli Internazionali d'Italia con 2.740 punti di vantaggio sul martello di Murcia e, complice la sua assenza forzata, ha praticamente ipotecato il numero 1 fino a fine stagione.