Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: "Munitevi di un cannone", sfogo rabbioso

giovedì 21 maggio 2026
Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: "Munitevi di un cannone", sfogo rabbioso

2' di lettura

Antonino Monteleone in ospedale. Il giornalista ex Iena è ricoverato. A spiegarlo ai suoi tanti seguaci, lui stesso. "I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto - fa sapere attraverso un post su Facebook con tanto di foto che lo vede nel letto del nosocomio -. Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo 'tagliando' di manutenzione - scrive - Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene. E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre 'malelingue'. Munitevi di un cannone, che è meglio".

E ancora, rassicurando: "Il lavoro viene prima di tutto. Per questo lunedì cercherò di essere regolarmente in onda su Replay, per me che sono ancora vivo e vegeto e per gli spettatori a cui devo tutto. Non si molla di un millimetro!". In una storia su Instagram aggiunge anche: "Grazie a tutti per questa ondata di affetto incredibile. Mi aiutate a recuperare ancora più velocemente...".

Giornalista Rai, Monteleone ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2010 come inviato di Exit – Uscita di sicurezza, programma in onda su La7. L’anno successivo è entrato in Rai, lavorando per Report fino al 2013. In seguito è tornato a La7, dove ha collaborato con Piazzapulita fino al 2017. Dal 2017 al 2025 ha lavorato a Mediaset come inviato de Le Iene. Successivamente è rientrato in Rai, dove ha condotto il talk L’altra Italia. Attualmente porta avanti su RaiPlay i programmi Linea di confine e Vite sulla linea di confine.

tag
antonino monteleone

Su Rai 2 Rai, chiude L'altra Italia di Monteleone: in programma una nuova trasmissione

Telefonate Lorenzo Biagiarelli all'angolo: "E quei 6 minuti?", chi (e come) lo inchioda

Svolta sul caso Olindo e Rosa, Monteleone de “Le Iene”: "Certa stampa ha chiuso gli occhi"

ti potrebbero interessare

4 di Sera, furia Del Debbio sul video della Flotilla: "Uno schifo. Se parla, il giorno dopo..."

4 di Sera, furia Del Debbio sul video della Flotilla: "Uno schifo. Se parla, il giorno dopo..."

L'aria che tira, Licia Ronzulli sbrocca: "Caz***o!", Parenzo e Scotto muti

L'aria che tira, Licia Ronzulli sbrocca: "Caz***o!", Parenzo e Scotto muti

Otto e Mezzo, rissa senza precedenti dalla Gruber: tutta "colpa" di Sempio

Otto e Mezzo, rissa senza precedenti dalla Gruber: tutta "colpa" di Sempio

Claudiro Brigliadori
Marco Montingelli fugge all'alt, viene fermato e delira: "Sono nipote di Salvini". Arrestato

Marco Montingelli fugge all'alt, viene fermato e delira: "Sono nipote di Salvini". Arrestato