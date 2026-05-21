Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: "Munitevi di un cannone", sfogo rabbioso

Antonino Monteleone in ospedale. Il giornalista ex Iena è ricoverato. A spiegarlo ai suoi tanti seguaci, lui stesso. "I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto - fa sapere attraverso un post su Facebook con tanto di foto che lo vede nel letto del nosocomio -. Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo 'tagliando' di manutenzione - scrive - Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene. E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre 'malelingue'. Munitevi di un cannone, che è meglio".

E ancora, rassicurando: "Il lavoro viene prima di tutto. Per questo lunedì cercherò di essere regolarmente in onda su Replay, per me che sono ancora vivo e vegeto e per gli spettatori a cui devo tutto. Non si molla di un millimetro!". In una storia su Instagram aggiunge anche: "Grazie a tutti per questa ondata di affetto incredibile. Mi aiutate a recuperare ancora più velocemente...".

Giornalista Rai, Monteleone ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2010 come inviato di Exit – Uscita di sicurezza, programma in onda su La7. L’anno successivo è entrato in Rai, lavorando per Report fino al 2013. In seguito è tornato a La7, dove ha collaborato con Piazzapulita fino al 2017. Dal 2017 al 2025 ha lavorato a Mediaset come inviato de Le Iene. Successivamente è rientrato in Rai, dove ha condotto il talk L’altra Italia. Attualmente porta avanti su RaiPlay i programmi Linea di confine e Vite sulla linea di confine.