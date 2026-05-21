Pd in versione Unione Sovietica: "Nessun dialogo, nessun confronto"

La linea del Partito democratico, sulla legge elettorale come su tutto quanto provenga dalla maggioranza di centrodestra, è chiara: nessun dialogo, nessun confronto. Il tempo è scaduto. A un anno dalle elezioni politiche, quando già si sente il profumo della vittoria e si ragiona di ministri e cariche istituzionali, mettersi a un tavolo con gli avversari è impossibile. Non tutti, però, sono d’accordo. E una crepa, nella strategia dell’Aventino, si sta aprendo. Il primo a instillare il dubbio che, forse, sarebbe saggio proporre modifiche a una legge elettorale che comunque sarà modificata, è stato Dario Franceschini, uno dei primi e tuttora più convinti sponsor di Elly Schlein. Domani, però, un’altra faglia si aprirà. E questa volta è destinata a diventare ancora più grande. L’associazione riformista Libertà Eguale, infatti, organizza alle 14, presso l’Istituto Sturzo, un seminario dal titolo “Garantismo a Costituzione invariata”. Interverranno varie personalità del mondo politico e culturale del centrosinistra che si sono impegnate per il sì al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere tra pm e giudici, insieme ad alcuni che hanno votato no, ma condividono l’esigenza di completare il percorso per arrivare a quel giusto processo già ora inserito nella Costituzione. Ma non si parlerà solo di giustizia. La notizia è che si parlerà anche di riforma elettorale e di primarie.