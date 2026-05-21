Europa League, trionfo Aston Villa: Unai Emery è il re del "portaombrelli"

L’Aston Villa era la grande favorita di questa finale di Europa League; se non altro per l’allenatore che siede sulla sua panchina. Unai Emery non ha tradito le aspettative e ha vinto il trofeo per la quinta volta, incrementando ulteriormente il suo record nella competizione. A sbloccare la partita, in un primo tempo dominato dall’equilibrio, è stata una perla al volo di Tielemans.

Il gol appena prima dell’intervallo ha tagliato le gambe al Friburgo che, al terzo di recupero, ha incassato il 2-0. Anche questa volta, un gol fantastico siglato da Buendia. Nella ripresa la reazione non è arrivata e al Tredicesimo minuto Rogers ha segnato il gol del 3-0 finale. Per i Villans si tratta del primo successo nella seconda competizione più prestigiosa d’Europa, che i detrattori sviliscono definendola "coppa portaombrelli". Beh, allora Emery si può a ben diritto fregiare del titolo di "Re del portaombrelli". Avercene...