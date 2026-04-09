Italiani sempre più malati: le cifre-choc degli anni vissuti in buona salute

L’Italia si conferma tra i Paesi più longevi al mondo: secondo gli ultimi dati Istat, la speranza di vita ha raggiunto gli 83,4 anni. Un traguardo che racconta un successo indiscutibile, costruito nel tempo grazie ai progressi della medicina, a migliori condizioni di vita e a un sistema sanitario che continua a rappresentare un punto di riferimento. Eppure, dietro questo dato positivo si nasconde una realtà più complessa, fatta di fragilità crescenti e nuove sfide.

Accanto all’aumento della longevità, emerge infatti un dato che cambia radicalmente la lettura del fenomeno: diminuiscono gli anni vissuti in buona salute. Sempre più italiani trascorrono una parte significativa della propria vita convivendo con malattie, limitazioni o condizioni croniche. È il cosiddetto “paradosso della longevità”: si allunga la vita, ma non sempre la qualità della stessa. A rendere ancora più evidente questo squilibrio è la diffusione delle patologie croniche. Oggi in Italia circa 13 milioni di persone convivono con più malattie contemporaneamente, una condizione nota come multimorbilità. Non si tratta più di casi isolati, ma di una realtà diffusa, che riguarda soprattutto la popolazione anziana ma che sta progressivamente coinvolgendo anche fasce più giovani.

L’invecchiamento della popolazione amplifica ulteriormente il problema. L’Italia è uno dei Paesi più anziani d’Europa, con una quota sempre più alta di over 65 e un numero crescente di ultraottantenni. Questo significa non solo vivere più a lungo, ma anche affrontare più spesso patologie come diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari o disturbi muscolo-scheletrici, spesso presenti contemporaneamente nello stesso individuo. Le conseguenze si riflettono su più livelli. Da un lato, aumenta la pressione sul sistema sanitario, chiamato a gestire bisogni sempre più complessi e continuativi. Dall’altro, cresce il peso sociale ed economico dell’assistenza, che coinvolge famiglie, caregiver e servizi pubblici. La longevità, dunque, diventa una conquista che richiede nuove risposte.

A incidere su questo scenario non sono solo i fattori legati all’età, ma anche gli stili di vita. Sedentarietà, alimentazione poco equilibrata, fumo e obesità contribuiscono all’aumento delle malattie croniche, mentre persistono forti disuguaglianze territoriali, con alcune aree del Paese più svantaggiate di altre. Anche la salute mentale mostra segnali di fragilità, soprattutto tra giovani e donne, aggiungendo un ulteriore elemento di complessità. Il quadro che emerge è chiaro: la sfida dei prossimi anni non sarà semplicemente continuare ad aumentare la speranza di vita, ma migliorare la qualità degli anni vissuti. Investire nella prevenzione, promuovere stili di vita sani e rafforzare la medicina territoriale diventeranno elementi centrali per affrontare un cambiamento demografico ormai strutturale. L’Italia ha già dimostrato di saper vincere la sfida della longevità. Ora è chiamata a vincere quella, forse ancora più importante, della qualità della vita.