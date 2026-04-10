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Olio d'oliva, così rallenta l'invecchiamento cerebrale

di Paola Natalivenerdì 10 aprile 2026
Olio d'oliva, così rallenta l'invecchiamento cerebrale

2' di lettura

Quando si parla di alimentazione sana, uno dei primi elementi che viene in mente è  l’olio d’oliva. Non si tratta solo di un ingrediente tipico della cucina italiana, ma di un vero e proprio simbolo della dieta mediterranea, un modello alimentare apprezzato in tutto il mondo per i suoi effetti positivi sulla salute. Ciò che rende l’olio d’oliva così speciale è la sua composizione. A differenza di molti altri grassi, è ricco di acidi grassi monoinsaturi, considerati “buoni” perché aiutano a mantenere l’equilibrio del colesterolo nel sangue. Questo significa che un consumo regolare può contribuire a proteggere il sistema cardiovascolare, riducendo il rischio di malattie cardiache. Ma non è tutto: l’olio extravergine d’oliva contiene anche una notevole quantità di antiossidanti naturali, come i polifenoli, che svolgono un ruolo importante nel contrastare l’infiammazione e lo stress ossidativo.

Tra questi composti spicca l’oleaceina, una sostanza che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei ricercatori per le sue potenziali proprietà antinfiammatorie. Questo è particolarmente interessante perché molte patologie moderne, incluse quelle legate all’invecchiamento cerebrale, sembrano essere collegate proprio a processi infiammatori cronici. Se lo confrontiamo con altri oli vegetali, emergono differenze importanti. Gli oli di semi, come quello di girasole o di mais, sono spesso sottoposti a processi di raffinazione che ne riducono il contenuto di sostanze benefiche. Inoltre, sono più ricchi di grassi polinsaturi, che tendono a ossidarsi più facilmente, soprattutto alle alte temperature. L’olio extravergine d’oliva, invece, viene ottenuto tramite spremitura a freddo, un processo meccanico che preserva le sue proprietà nutrizionali e il suo profilo aromatico. Questo lo rende non solo più salutare, ma anche più stabile e adatto a diversi usi in cucina.

All’interno della dieta mediterranea, l’olio d’oliva occupa un ruolo centrale. Non è semplicemente un condimento, ma la principale fonte di grassi, utilizzata quotidianamente per cucinare e per insaporire i piatti. La sua versatilità è uno dei suoi punti di forza: può essere usato a crudo per esaltare il gusto di verdure e insalate, oppure in cottura, mantenendo comunque buone proprietà nutrizionali.

Ma forse il suo valore più grande sta nella semplicità con cui si inserisce nella vita di tutti i giorni. Non richiede cambiamenti drastici o diete complicate: basta sostituire altri grassi meno salutari con l’olio d’oliva per fare una scelta migliore per il proprio benessere. L’olio d’oliva rappresenta un perfetto equilibrio tra gusto, tradizione e salute. È un esempio concreto di come la natura possa offrire soluzioni efficaci e accessibili, capaci di migliorare la qualità della vita partendo da un gesto semplice e quotidiano: quello di condire un pia

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olio oliva
alimentazione
dieta mediterranea
oleaceina
grassi buoni
proprietà antinfiammatorie

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