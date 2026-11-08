"Allarme" è la parola della settimana

Alla base di allarme c’è un’esclamazione di richiamo alle armi (all’arme!) contrassegnata da un antico plurale (arme), poi sostituito da quello moderno (armi), e attestata per la prima volta in italiano, come il francese alarme! («criant partout alarme, alarme», Guillaume Guiart, La branche des royaux lignages), all’inizio del Trecento (Giovanni Villani, Nuova Cronica).

La parola, negli ultimi giorni, si è ripetutamente accoppiata a bomba: «Allarme bomba in Europa: uno dei sette aerei è decollato da Bergamo. “Nessuna traccia di esplosivo a bordo”» (“Il Giorno”, 3 novembre); «Massima allerta hacker in Europa, falsi allarmi bomba a 280 scuole italiane e su due aerei per Roma» (“Corriere della Sera”, 4 novembre); «Nuovo allarme bomba all’aeroporto di Fiumicino: un aereo Finnair scortato dai caccia» (“Roma Today”, 5 novembre); «L’incubo degli allarmi bomba nei cieli europei: “È solo l’inizio”» (“Ansa”, 6 novembre); «Allarmi bomba e attacchi ai frigo servono a testare le difese Nato dell’Europa» (“Il Sole 24 Ore”, 7 novembre).

Le prime attestazioni note di allarme bomba risalgono agli anni Ottanta del secolo scorso. Nei due decenni successivi i suoi esempi si moltiplicano: «Pensavo di organizzare un allarme bomba, in modo che l'edificio venisse evacuato e che io, passandoci casualmente davanti nel mezzo del trambusto, potessi inciamparle addosso» (Mario Giudici, Più di nove racconti, Bellinzona, Casagrande, 1995, p. 14); «In quel periodo c’era quasi ogni giorno l’avvertimento di una qualche bomba nei posti più disparati (...), anche se nella quasi totalità dei casi la bomba non c’era. Nelle scuole la telefonata la faceva un qualche studente che quel giorno non aveva voglia di fare latino, e negli uffici forse la facevano gli impiegati per guadagnarsi un giorno di libertà retribuito. L’allarme bomba era uno sport nazionale» (Valerio Morucci, Ritratto di un terrorista da giovane, Casale Monferrato (AL), Piemme, 1999, p. 184); «Concerto annullato per sciopero generale. Concerto annullato per faringite improvvisa. (...) Annullato per allarme bomba» (Gianluca Morozzi, Accecati dalla luce, Ravenna, Fernandel, 2004, p. 153).