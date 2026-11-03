Roma, doppio allarme bomba in volo: paura a Fiumicino, si alzano due caccia

Doppio falsa allarme bomba a Roma. Questa mattina, martedì 3 novembre, è scoppiata la (doppia) preoccupazione all'aeroporto di Fiumicino. Tutto è partito da una segnalazione anonima che indicava la presenza di due ordigni esplosivi a bordo di due voli Ryanair diretti entrambi a Roma, provenienti da Portogallo e Irlanda. Quanto accaduto nella Capitale si è ripetuto anche in altre città europee: casi anomali si sono registrati anche in Spagna, Polonia e in Bulgaria. Gli inquirenti non escludono che gli episodi siano ricollegabili alla stessa matrice.

La preoccupazione a Fiumicino è stata tanta. In particolare, la segnalazione anonima parlava di ordigni a bordo di un volo Ryanair partito da Lisbona e atterrato a Roma alle 9:40 e di un volo, sempre della stessa compagnia aerea, partito da Dublino e atterrato a Fiumicino alle 10:44. Una volta ricevuta la segnalazione, è scattato il protocollo con i controlli di emergenza straordinari. Dopo il decollo, i caccia dell'aeronautica militare hanno scortato i due aeroplani fino all'atterraggio. Poi gli artificieri hanno ispezionato passaggi, bagagli e i due aerei.

Le ricerche hanno dato esito negativo e le operazioni si sono concluse poco dopo mezzogiorno. Come detto, questi allarmi si sono ripetuti anche in altre città europee. In particolar modo, anche a Murcia, in Spagna, è scattato un protocollo di sicurezza. "La guardia civile esclude la presenza di esplosivi sull'aereo proveniente da Manchester dopo la sua ispezione. L'aeroporto Internazionale della Regione di Murcia riprende la sua attività con normalità. Grazie alle squadre d'emergenza che hanno partecipato al protocollo", ha scritto su X Francisco Lucas, delegato del governo spagnolo a Murcia. Lo stesso copione si è visto anche su un volo Wizz Air in viaggio da Londra Luton a Sofia, in Bulgaria. L'aereo è stato costretto scortato e costretto a un atterraggio d'emergenza a Budapest, in Ungheria. Disordini anche in Polonia. Un volo, sempre proveniente da Londra e con a bordo 181 persone, è stato dirottato a Modlin, secondo scalo a Varsavia.



