Roma, allarme bomba delle "Guardie della rivoluzione islamica"

Scuole sotto attacco del 'corpo delle guardie della rivoluzione islamica'. E' questo il contenuto di una mail inviata a 271 istituti scolastici in cui si minacciava l'esplosione di una bomba. E così la preside dell'Istituto comprensivo 'Giovanni Cagliero' e della scuola elementare 'Gianni Rodari' di Roma, Anna Fucile, ha fatto scattare il piano evacuazione. Si sarebbe trattato di una notizia fake, ma non è stato un caso isolato.

"Abbiamo ricevuto, intorno alle 10.15, una mail nella quale si spacciavano come il 'corpo delle guardie della rivoluzione islamica' e sostenevano di aver lasciato un sacchetto di plastica contenente dell'esplosivo e che avrebbero fatto esplodere con un detonatore a distanza. E ancora, sostenevano che avrebbero ucciso o mutilato i sopravvissuti. Una mail dai toni molto forti, pesanti", ha raccontato Anna Fucile ad Adnkronos. La preside ha poi aggiunto: "Ho predisposto un piano di emergenza e di evacuazione dei bambini e ho subito avvertito la polizia postale, il commissariato di zona e la polizia locale per avere la loro assistenza durante l'evacuazione. I bambini sono stati accompagnati nel vicino parco di villa Lais e poi ho avvertito i genitori, cercando di non spaventarli".