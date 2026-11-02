Roma, allarme bomba delle "Guardie della rivoluzione islamica"

Scuole sotto attacco del 'corpo delle guardie della rivoluzione islamica'. E' questo il contenuto di una mail inviata a 271 istituti scolastici in cui si minacciava l'esplosione di una bomba. E così la preside dell'Istituto comprensivo 'Giovanni Cagliero' e della scuola elementare 'Gianni Rodari' di Roma, Anna Fucile, ha fatto scattare il piano evacuazione. Si sarebbe trattato di una notizia fake, ma non è stato un caso isolato.
"Abbiamo ricevuto, intorno alle 10.15, una mail nella quale si spacciavano come il 'corpo delle guardie della rivoluzione islamica' e sostenevano di aver lasciato un sacchetto di plastica contenente dell'esplosivo e che avrebbero fatto esplodere con un detonatore a distanza. E ancora, sostenevano che avrebbero ucciso o mutilato i sopravvissuti. Una mail dai toni molto forti, pesanti", ha raccontato Anna Fucile ad Adnkronos. La preside ha poi aggiunto: "Ho predisposto un piano di emergenza e di evacuazione dei bambini e ho subito avvertito la polizia postale, il commissariato di zona e la polizia locale per avere la loro assistenza durante l'evacuazione. I bambini sono stati accompagnati nel vicino parco di villa Lais e poi ho avvertito i genitori, cercando di non spaventarli".
Monza, 17enne africano molesta una 15enne ma il processo viene sospeso: la decisione del giudiceSospeso il processo con il rito abbreviato nei confronti del 17enne accusato di avere preso di mira una 15enne che prend...
Una decisione forte, ma per salvaguardare l'incolumità dei bambini. "Al momento, dai controlli effettuati da artificieri e cani esperti nella ricerca di esplosivi, non è emerso nulla. Poi la stessa mail è stata inviata a 271 scuole italiane, nell'indirizzo vi era l'elenco di 271 scuole, 8 sono romane. Non ci si può comportare in questo modo, non si possono spaventare così le persone e creare disservizi così gravi. Hanno creato un caos terribile", ha poi concluso.
Quello della scuola elementare 'Gianni Rodari' non è un caso isolato. Già a inizio ottobre un messaggio anonimo inviato a una pagina social aveva fatto scattare l'allarme al liceo Edoardo Amaldi, sempre a Roma. In giornata, intanto, si sono verificati casi analoghi anche a Genova: tre allarmi bomba anche nelle scuole San Teodoro in via Bologna, Duca degli Abruzzi in via Centurione e Staglieno in via Lodi. I tre istituti sono stati evacuati. Anche in questi casi sono intervenuti cinofili e artificieri dei carabinieri, oltre ai vigili del fuoco. Anche a Genova le allerte sono scattate in seguito all'arrivo di una mail. In tutti questi casi, si tratterebbe di falsi allarmi.