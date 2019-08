"L'euro è la valuta sbagliata per l'Italia, uscire dalla moneta unica farebbe bene al nostro Paese". L'alleanza con il M5s è finita ieri e Claudio Borghi ricomincia a bombardare. L'economista e deputato della Lega, presidente della Commissione Bilancio della Camera, in un'intervista al magazine tedesco Capital (concessa prima della crisi) e ripresa anche dall'agenzia tedesca Dpa chiarisce: "Un'uscita si potrebbe compiere solo se avessi la legittimità democratica per farlo, ad esempio vincendo un'elezione con più del 50% o se fossi costretto a farlo per motivi di sicurezza nazionale". L'euro, secondo Borghi (euro-scettico per antonomasia e consigliere economico di Matteo Salvini - ostacola la crescita dell'Italia e ci priva "della libertà di decidere della nostra politica fiscale".