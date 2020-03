Coronavirs, su "Pop Economy" l'uomo partita-Iva

16 marzo 2020 a

C’è, sempre in tempi di Coronavirus, questo video delizioso che gira nei social: la donna che si ammala e viene portata a casa da un supereroe con la mascherina. Un supereroe che se ne sta schivo, nella penombra, che non teme il morbo, che “non può stare a casa, né fermarsi, deve lavorare per gli altri” e vola via, in stile Superman, con questo simbolo, PI, di determinazione, coraggio e sacrificio impresso sul petto: è “l’uomo partita Iva”.