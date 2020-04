Mes, il direttore Klaus Regling: "Non sarà come la Grecia, accettatelo. I soldi del recovery fund solo nel 2021"

19 aprile 2020 a

Prima di vedere i soldi, quelli veri del Recovery fund, occorre attendere almeno un anno. Il falco tedesco Klaus Regling, intervistato dal Corriere della Sera, spiega come funziona davvero l'Unione europea e perché all'Italia converrebbe dare il via libera al Mes e, nel caso, accedervi. Piccolo particolare: Regling è il direttore generale del Fondo Salva Stati, meglio noto come Mes. Come dire, parere leggermente interessato. Di più: Regling è stato tra gli artefici del famigerato "salvataggio" della Grecia.

Forse è per questo che gli italiani vuole far sapere che "c'è un nuovo approccio che stiamo prendendo con il Mes. Offriamo uno strumento, una linea di credito a tutti gli Stati dell'area euro. Il fatto che sia disponibile per tutti i Paesi con 'termini standardizzati concordati in precedenza' - come dice l'Eurogruppo - è una differenza rispetto a quanto è avvenuto una decina di anni fa. Allora i programmi per Grecia, Irlanda o Portogallo dovettero essere molto diversi l'uno dall'altro perché i problemi erano diversi. Le istituzioni europee dovettero negoziare una condizionalità dettagliata, diversa da Paese a Paese. Stavolta non sarà così".

Ci sarà da fidarsi di Mister Rigore? "Siamo in un mondo diverso, stiamo cercando di gestire uno choc comune -aggiunge Regling -. Ogni Paese è di fronte allo stesso choc e proprio per questo l'Eurogruppo ha reso chiaro che ci sarebbero termini standard per il prestito, non da negoziare Paese per Paese". Tutti i Paesi tranne uno, la Germania, uscita per prima dall'emergenza coronavirus e contraria, per esempiom, alla condivisione del debito con gli altri partner dell'Ue attraverso i cosiddetti coronabond. La Germania di Regling, guarda caso.

