Dramma Samp: retrocede in B col Cittadella

È stata la notte delle grandi sentenze, inappellabili e definitive. La serie B ha chiuso la stagione 2024-2025 con gli ultimi 90 minuti che presentavano 10 partite, tutte decisive per ogni tipo di verdetto: quindi per assegnare gli ultimi posti per i playoff relativi alla promozione in serie A (Sassuolo e Pisa già promossi) e per decidere le due squadre che avrebbero accompagnato il già retrocesso Cosenza in C. Le combinazioni possibili, in questo caso, erano 243. Sentenze che riguardavano squadre e nobili decadute, come lo è la Sampdoria che, impegnata sul campo dello Juve Stabia: ebbene il club che fu di Vialli e Mancini, campione d’Italia nel 1991 e a lungo protagonista anche in Europa è è finito mestamente in C confermando una stagione negativa e vissuta sull’orlo del burrone. Mai era successo in 79 annidi storia.

Lo 0-0 rimediato sul terreno della Juve Stabia, a sua volta in lizza per partecipare ai playoff per la promozione, non è bastato alla squadra allenata da Chicco Evani con l’aiuto di Lombardo. Un epilogo doloroso ma naturale per un club che non ha mai dimostrato di avere le forze e la solidità necessaria per evitare il disastro malgrado il campo continuo di allenatori che ha visto avvicendarsi sulla panchina blucerchiata Sottil, Pirlo e Semplici prima di Evani. In serie C è finito anche il Cittadella, crollato in casa contro la Salernitana corsara (2-0 il risultato) mentre il Brescia, a 9 minuti dalla fine, ha trovato con Verreth il gol del 2-1 contro la Reggiana che ha proiettato le Rondinelle fuori dalla zona calda e anche dai playout per evitare il tracollo. Salvezza anche per il Mantova. Playout ai quali devono ricorre la stessa Salernitana e il Frosinone che ha trovato tre punti d’oro in casa del Sassuolo.